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المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ بجولة إلى عمان والقدس ودبي وأسلو

i24news

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المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ ووزير الخارجية السابق جون كيري يتحدث خلال مؤتمر صحفي يومي في غرفة الإحاطة الصحفية لجيمس برادي بالبيت الأبيض في 22 أبريل 2021 في واشنطن العاصمة.
ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPالمبعوث الرئاسي الخاص للمناخ ووزير الخارجية السابق جون كيري يتحدث خلال مؤتمر صحفي يومي في غرفة الإحاطة الصحفية لجيمس برادي بالبيت الأبيض في 22 أبريل 2021 في واشنطن العاصمة.

سيعقد الوزير كيري في القدس ودبي اجتماعات مع المسؤولين بشأن التعاون العالمي لمكافحة أزمة المناخ.

من المقرر أن يجري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري زيارة إلى عمان والقدس ودبي وأوسلو في الفترة ما بين 31 أيار/ مايو و 7 نيسان/ يونيو. 

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وسيزور الوزير كيري عمان لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة آل سيف. أما في القدس ودبي، فسيعقد الوزير كيري اجتماعات مع المسؤولين بشأن التعاون العالمي لمكافحة أزمة المناخ. 

في أوسلو، سيحضر الوزير كيري اجتماع Nor-Shipping 2023، وهو تجمع للقادة في قطاع الأعمال البحرية والمحيطية.

يشار إلى أن الدول المشاركة في قمة المناخ COP27 العام المنصرم في شرم الشيخ، اتفقت على إنشاء صندوق لمساعدة البلدان الفقيرة التي تتعرض لضربات من آثار تغير المناخ. 

وشاركت في القمة وزيرة البيئة الإسرائيلية تمار زاندبيرج وجرى النقاش الذي تمحور حول تعزيز التعاون العالمي لمكافحة تغيير المناخ بمشاركة قادة من دول المنطقة بينهم قادة من لبنان ومصر والعراق وقبرص واليونان.

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