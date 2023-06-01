البرلماني السويدي يسن قانونا لمكافحة الإرهاب أملا في تحريك ملف الناتو

أعربت السويد الأربعاء عن أملها بأن يمهد التشريع الجديد لمكافحة الإرهاب الذي سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، الطريق أمامها للانضمام إلى الناتو في الأسابيع المقبلة

أعرب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الأربعاء عن أمله بأن يمهد التشريع الجديد لمكافحة الإرهاب الذي سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، الطريق أمام السويد للانضمام إلى الناتو في الأسابيع المقبلة والتغلب على الفيتو التركي.

وصرح بيلستروم للصحفيين بأن "هذا التشريع الجديد سوف يسد ثغرة في تشريعاتنا الحالية الخاصة بمكافحة الإرهاب". لم تحظر السويد في السابق المشاركة في منظمة إرهابية. لكنا سنفعل ذلك الآن".

تقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية الناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. بينما انضمت فنلندا إلى التحالف العسكري في نيسان/أبريل، أوقفت تركيا محاولة السويد على الرغم من الاتفاق المتفق عليه لتلبية مخاوفها الأمنية.

وتقول تركيا إن السويد تأوي أعضاء في جماعات مسلحة تعتبرها إرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني، الذي قاد تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984 وتعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

القانون الجديد - الذي قال بيلستروم إنه يكمل التزامات السويد تجاه تركيا - سيجعل من غير القانوني ترتيب الاجتماعات أو تقديم المساعدة اللوجستية أو المالية، أو حتى الطعام، للجماعات المحظورة. وقد أثار مخاوف في السويد بشأن ما إذا كان يمكن أن ينتهك حرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية.

لكن ستوكهولم تأمل في أن تقنع الرئيس التركي الذي أعيد انتخابه حديثًا رجب طيب أردوغان بإعطاء الضوء الأخضر لعضويتها في الناتو قبل قمة الحلف في تموز/ يوليو.

تعرض أردوغان لضغوط من الغرب لدعم محاولة السويد لحلف شمال الأطلسي، لكنه حتى الآن يرفض التزحزح.

وقال بيلستروم إنه يأمل أن يؤكد اجتماع الناتو في أوسلو هذا الأسبوع على الحاجة إلى انضمام سريع. وأضاف "أتوقع صدور رسائل واضحة ... أن السويد مرحب بها في أسرة الناتو وأن هناك توقعات كبيرة بأننا سنكون عضوا" قبل تموز/يوليو".