صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" أشارت إلى أن المنطقة التي شهدت انقلاب القارب عرفت أيضا نشاطا لأثرياء متنفذين روس ضالعين بالتزود بمسيرات إيرانية.

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم نقلا عن صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" إلى أن المنطقة التي شهدت انقلاب القارب في بحيرة ماجوري بإيطاليا عرفت أيضا نشاطا لأثرياء متنفذين روس ضالعين بالتزود بمسيرات إيرانية. وبحسب التقرير فإن هناك مصلحة لكل من إيطاليا وإسرائيل بتعقب حركة هؤلاء.

في الوقت نفسه، أكد عضو الكنيست رام بن باراك، النائب السابق لرئيس الموساد، في مقابلة على القناة الثانية أن العميل الذي قضى جراء غرق قارب في بحيرة ماجوري مطلع الأسبوع في إيطاليا كان في لقاء يتعلق بعمله.

وقال بن باراك: "أشارك الأسرة والمؤسسة التي فقدت أحد جنودها في حدث مأساوي للغاية حزنها وهو أمر لن ندخل في تفاصيله. هذا الرجل لم يتواجد هناك لقضاء عطلة أو حفلة عيد ميلاد. ولم تكن تلك عملية مخابراتية ولكن الأمر كان مرتبطا بعمله".

وأضاف: "إنه لأمر مؤسف للغاية لمثل هذا الرجل المميز الذي غادرنا".

ويواجه قبطان القارب كلاوديو كريمانتي شبهة القتل غير العمد، لسماحه بصعود 23 راكبا على متن السفينة بينما تصل حد حمولتها الى 15 راكبا فقط. وقال القبطان أثناء التحقيق: "لقد انقلبت الدنيا رأسا على عقب في 30 ثانية وانقلب القارب على الفور وسقطنا في الماء".

لم يصمد القارب بوجه الرياح القوية التي تخللتها سحابة عاصفة رعدية، وزعم القبطان في تحقيقه أنه لم تكن هناك تحذيرات بشأن الطقس المتوقع.