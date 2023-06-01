تقرير: الولايات المتحدة تخشى تحالف إيراني روسي ضدها

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه بحسب وثائق سرية مسربة، إن إيران تزود القوات المسلحة في سوريا بالأسلحة وتستعد لمهاجمة القوات الأمريكية في البلاد بالتنسيق مع روسيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم (الخميس) أنه بحسب وثائق سرية سربت للصحيفة، فإن إيران تزود القوات المسلحة في سوريا بالأسلحة وتستعد لمهاجمة الجنود الأمريكيين في البلاد، بالتنسيق مع روسيا على استراتيجية أوسع لإبعاد الأمريكيين من المنطقة.

كما أفادت التقارير أن إيران وحلفاءها يقومون بتدريب القوات المسلحة على استخدام قنابل قوية خارقة للدروع مصممة خصيصًا لاستهداف المركبات العسكرية الأمريكية وقتل العسكريين الأمريكيين.

في الواقع، قد يجعل هذا إيران أقرب إلى المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة بعد أن هاجموا بالفعل ستة جنود أمريكيين بطائرات بدون طيار. بالإضافة إلى ذلك، أفادت الأنباء أن إيران أخفت أسلحة في المساعدات المقصودة بعد زلزال في تركيا وتم إيقافها في سوريا لإلحاق الضرر بالجنود الأمريكيين.

في الوقت نفسه ، أفيد مؤخرًا أن بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، زار عمان سراً قبل حوالي ثلاثة أسابيع، وناقش مع المسؤولين المحليين إمكانية اتخاذ خطوة دبلوماسية مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وتأتي الزيارة بعد أن زعمت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أغلقت تحقيقين ضد إيران لخروقات في إطار البرنامج النووي. وبحسب التقرير فإن أحد التحقيقات المغلقة تناولت اكتشاف اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7٪ ، كما تدعي إيران أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أغلقت تحقيقًا في حالة أخرى تتعلق بالموقع الذي كشفت عنه إسرائيل في 2019، الواقع بالقرب من مدينة عبدة جنوب غرب إيران.