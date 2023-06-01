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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على السودان

i24news

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مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في البيت الأبيض في واشنطن ، الإثنين ، 23 أغسطس ، 2021.
(AP Photo/Susan Walsh)مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في البيت الأبيض في واشنطن ، الإثنين ، 23 أغسطس ، 2021.

وأوضح أن "طرفي النزاع" مسؤولان عن هذا الوضع

اعلن مسؤول كبير في البيت الابيض الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيودا على التأشيرات "بحق الاطراف الذي يمارسون العنف" في السودان.
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وقال مستشار الامن القومي في البيت الابيض جايك ساليفان في بيان إن اعمال العنف في هذا البلد تشكل "مأساة ينبغي ان تتوقف"، من دون أن يدلي بتفاصيل اضافية عن العقوبات.

وكان وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن اعلن في وقت سابق ان الولايات المتحدة "تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ". وأوضح أن "طرفي النزاع" مسؤولان عن هذا الوضع.

منذ بدء القتال في 15 نيسان/أبريل وافق جيش اللواء عبد الفتاح البرهان كما قوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو على 12 هدنة قبل انتهاكها على الفور.

وقال ساليفان في بيانه إن "حمام الدم" في الخرطوم ودارفور "مروّع". وأضاف أن خرق الهدنة الأخيرة "زاد من مخاوفنا من نزاع طويل الأمد ومعاناة كبيرة للشعب السوداني".

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