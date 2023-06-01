وزيرة الخارجية الفرنسية تزور السعودية الشهر الجاري

الزيارة ستشّكل "مناسبة لكي تتطرّق الوزيرة إلى أولوياتنا ومواصلة عملنا"

تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا السعودية في الثامن من حزيران يونيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، وفق ما أعلنت متحدّثة باسم الوزارة الخميس.

JULIEN DE ROSA / AFP وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسية كاثرين كولونا تدلي ببيان حول سياسة الهجرة في الجمعية الوطنية في باريس في 6 ديسمبر 2022.

وقالت آن-كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي إن "فرنسا تقف إلى جانب المجتمع الدولي لمواصلة مكافحة الإرهاب بثبات وتصميم، خصوصاً في إطار التحالف الدولي ضد داعش". وقالت المتحدثة إن الزيارة ستشّكل "مناسبة لكي تتطرّق الوزيرة إلى أولوياتنا ومواصلة عملنا".

وكان التحالف قد أنشئ في العام 2014 لمكافحة تنظيم داعش. وهو يتدخّل خصوصاً على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة المقاتلين الأجانب كما يقدّم المساعدة لإرساء الاستقرار وإعادة إعمار الأراضي المحرّرة من قبضة التنظيم.

وأجرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في آذار/ مارس الماضي، محادثات "مثمرةً مجددًا" مع نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بعد لقائهم في الرياض وفي اجتماع مجموعة العشرين.

وتمّ الاتفاق حينها على تعزيز تعاون فرنسا والسعودية في الأمن والاستقرار الإقليميين ولا سيما في إيران، لبنان، اليمن والأراضي الفلسطينية، كما دعم مجموعات السكان الضعيفة.