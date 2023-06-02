تعيين ايران لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

يأتي هذا التعيين بينما بذلت البعثة الأميركية في نيويورك خلال الأسابيع الماضية جهودًا مكثفة في الأوساط الدبلوماسية لمنع تعيين إيران في هذا المنصب

انتخب الممثل الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الأمم المتحدة نائبا لرئيس الجمعية العامة ومقررا للجنة نزع السلاح في هذه المنظمة.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية في نيويورك نائبا لرئيس الدورة 78 للجمعية العامة، حسبما نقلت وكالة تسنيم للانباء.

وبهذا القرار، تم تعيين الجمهورية الإسلامية الايرانية كأحد نواب رئيس الجمعية العامة الخمسة من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الدورة القادمة للجمعية ، والتي ستبدأ في ايلول/ سبتمبر المقبل بحضور كبار مسؤولي الدول.

كما عينت الجمعية العامة بالإجماع ،مرشح الجمهورية الإسلامية مقررا للجنة نزع السلاح وعدم الانتشار التابعة للجمعية العامة وعضوا في مجلس إدارة هذه اللجنة.

يأتي هذا التعيين بينما بذلت البعثة الأميركية في نيويورك خلال الأسابيع الماضية جهودًا مكثفة في الأوساط الدبلوماسية لمنع تعيين إيران في هذين المنصبين. وفي وقت سابق، وافق اعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ الـ 56 على ترشيح إيران لهذا المنصب.

وبعد التعيين، استنكرت إسرائيل تعيين سفير إيران لدى الأمم المتحدة نائبا لرئيس الجمعية العامة. وقالت وزارة الخارجية أن "هذه هي الدولة نفسها التي تدعو إلى تدمير عضو أخر في المنظمة التي تمثلها"، وأضافت أن هذا التعيين يتعارض مع كل منطق.