الولايات المتحدة لإسرائيل: "تحسين حياة الفلسطينيين فقط سيساعد على التطبيع"

على خلفية التقدم المتسارع في البرنامج النووي الإيراني، نشأ تخوف في إسرائيل من أن الولايات المتحدة تنوي السعي إلى تجديد الاتفاق ايران.

وعليه عُقِدَ اجتماع ثلاثي الليلة (بين الخميس والجمعة) في البيت الأبيض بمشاركة أميركية رفيعة، ناقش المشاركون تحسين التنسيق بين الدول في محاولة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وفي طريقة التعامل مع التهديدات من إيران وأطرافها".

وفي إعلان رسمي صادر عن البيت الأبيض حول الاجتماع، تمت الإشارة إلى التقارب مع السعودية، بالإضافة إلى طلب أمريكي بأن تزيد إسرائيل من مساعداتها العسكرية لأوكرانيا. ما زال غير واضح من البيان الرسمي ما إذا كان تساحي هنجبي والوزير ديرمر سيعودان إلى إسرائيل بدعوة إلى واشنطن لرئيس الوزراء نتنياهو.

شارك في الاجتماع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، وبحسب بيان صدر في نهاية الاجتماع، تناولت المواضيع الثلاثة قضايا إقليمية، بما في ذلك الملف النووي الإيراني. وجاء في إعلان رسمي نُشر في نهاية الاجتماع أن "سوليفان أعاد التأكيد على هدف الإدارة لتحسين التكامل الأمني ​​والاقتصادي لإسرائيل في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

كما كانت القضية الفلسطينية على جدول الأعمال. وشدد الأمريكيون على "ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين - لضمان الاستقرار في المنطقة وفسح المجال لتطبيع اسرائيل علاقاتها مع دول اضافية في الشرق الأوسط". بالإضافة إلى ذلك، ناقش المسؤولون "القلق المشترك بشأن تعميق العلاقات العسكرية الروسية مع إيران" وتعميق العلاقات بين البلدين.