تقرير سعودي: إيران والولايات المتحدة على وشك اتفاقية نووية جديدة

كما أفادت الأنباء أن وفدا أمريكيا مرموقًا زار مؤخرا سلطنة عمان حيث التقى بوفد إيراني لتنسيق تفاصيل الاتفاقية الناشئة

ذكرت صحيفة إيلاف السعودية على الإنترنت، صباح اليوم (الجمعة)، أن إيران والولايات المتحدة على وشك إبرام اتفاق نووي جديد، وفقًا لمصدر أمني رفيع. كما أفادت الأنباء أن وفدا أمريكيا مرموقًا زار مؤخرا سلطنة عمان حيث التقى بوفد إيراني لتنسيق تفاصيل الاتفاقية الناشئة.

وبحسب التقرير ، فإن الاتفاقية الناشئة تشمل الإلغاء الفوري لجميع العقوبات على إيران، وفك الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك حول العالم، كما تم الاتفاق على أن إيران ستكون قادرة على تصدير النفط بحُريّة. إيران من جهتها ستوقف تخصيب اليورانيوم وتوقف برنامجها النووي. إضافة إلى ذلك، ستنسحب إيران تدريجياً من سوريا واليمن، وتقلل التوتر والشحن في منطقة الخليج.

في غضون ذلك ، استضاف مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، جيك سوليفان، رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هانيجافي، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، في البيت الأبيض الليلة، وأفاد البيت الأبيض بأن ناقش الثلاثة مجموعة واسعة من القضايا العالمية والإقليمية.

ناقش سوليفان وهنغبي وديرمر التنسيق بين الدول لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية ، وسبل التعامل مع تهديدات إيران وفروعها. أعاد سوليفان التأكيد على هدف الإدارة الأمريكية - زيادة تحسين التكامل الأمني ​​والاقتصادي لإسرائيل في جميع أنحاء الشرق الأوسط.