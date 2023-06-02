انتخاب المغرب نائبا لرئيس الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

سيشغل المغرب هذا المنصب الهام نيابة عن القارة الإفريقية، في الفترة ما بين سبتمبر/ايلول من عام 2023 وسبتمبر/8ايلول من عام 2024.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاجماع، أمس الخميس، السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، من قبل الدول الأعضاء الـ 193، نائبا لرئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة الأممية وسيشغل المغرب هذا المنصب الهام نيابة عن القارة الإفريقية، في الفترة ما بين سبتمبر/ايلول من عام 2023 وسبتمبر/8ايلول من عام 2024.

وانتخبت الجمعية العامة الممثل الدائم لدولة ترينيداد وتوباغو لدى الأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، رئيسا للدورة الـ78، وكذا باقي نواب الرئيس، الذين يمثلون المناطق الخمس للأمم المتحدة.

ويعد هذا الانتخاب، "تكريسا دوليا لمساهمة المغرب الجوهرية والبناءة، في الأمم المتحدة والمحافل الدولية على حد سواء"

وسيتميز الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي سيتم الإعلان عن موضوعها قريبا، بتنظيم العديد من الأحداث البارزة داخل المنظمة متعددة الأطراف.

يتعلق الأمر، على الخصوص، بالاجتماع رفيع المستوى بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، الذي يشارك السفير، الممثل الدائم للمغرب، في تيسير الإعلان السياسي الخاص به، والذي سيعتمده، بهذه المناسبة، رؤساء الدول والحكومات.

ويعكس انتخاب المغرب لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة الأممية، الدور النشط الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمة الدولية، وفقا لتوجيعات العاهل المغربي محمد السادس.

وفي السياق انتخب الممثل الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الأمم المتحدة نائبا لرئيس الجمعية العامة ومقررا للجنة نزع السلاح في هذه المنظمة.كما عينت الجمعية العامة بالإجماع ،مرشح الجمهورية الإسلامية مقررا للجنة نزع السلاح وعدم الانتشار التابعة للجمعية العامة وعضوا في مجلس إدارة هذه اللجنة.