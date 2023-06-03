الولايات المتحدة تجدد التزامها بحماية الإمارات وشركائها في المنطقة

جاء ذلك خلال لقاء جمع سوليفان مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي، مساء الجمعة، في واشنطن، حيث أكد خلال اللقاء "أهمية وقوة الشراكة الأمنية والدفاعية بين البلدين".

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الجمعة، على التزام الولايات المتحدة بردع التهديدات ضد الإمارات وباقي شركائها في المنطقة، إلى جانب العمل دبلوماسياً لتهدئة التوترات في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سوليفان مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، مساء الجمعة، في واشنطن، حيث أكد خلال اللقاء "أهمية وقوة الشراكة الأمنية والدفاعية بين البلدين".

وبحسب بيان صحفي للبيت الأبيض، "بحث الجانبان سبل توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات، وناقشا مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية، من بينها توسيع وتعميق اتفاقات إبراهيم"، في إشارة لاتفاقيات التطبيع مع "إسرائيل".

كما ناقش الجانبان أيضاً "الأهداف المشتركة لبناء شرق أوسط أكثر تكاملاً وازدهاراً واستقراراً، والاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا المتقدمة لتحسين رفاهية الإنسان في الشرق الأوسط والعالم".

ورحب مستشار الأمن الوطني الأمريكية بقيادة الإمارات لقمة المناخ "كوب 28"، وسعيهم لأن تصبح الإمارات رائدة في تقنيات الطاقة النظيفة، والتي تعززها الشراكة بين البلدين لتسريع التوجه للطاقة النظيفة.

من جانبه، أشاد طحنون بن زايد بقوة الشراكة الأمنية والدفاعية مع الولايات المتحدة.