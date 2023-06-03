لويد أوستن: الحوار بين الولايات المتحدة والصين ضروري للحد من اندلاع نزاع

واشنطن تعتبر أن المحادثات مع الصين "ضرورية" للحد من إمكان اندلاع نزاع

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن السبت أن الحوار بين الولايات المتحدة والصين "ضروري" وسيتيح تجنب حسابات خاطئة قد تؤدي إلى نزاع، وذلك بعد أن رفضت بكين عقد اجتماع رسمي بينه وبين نظيره الصيني.

تصافح أوستن ونظيره الصيني لي شانغفو وتحدثا لفترة وجيزة للمرة الأولى خلال حفل العشاء الافتتاحي لمؤتمر شانغريلا المخصص للحوار حول المسائل الدفاعية في سنغافورة الجمعة، لكن الخطوة بينهما لم ترق إلى مستوى آمال البنتاغون في حوار جوهري أكثر.

فرغم تصافح الوزيرين بشكل رمزي قال أوستن إنه يتمنى حصول تبادل "جوهري" أكثر مع لي شانغفو.

تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين هذا العام على خلفية مسائل من بينها تايوان ومنطاد تجسس صيني أسقطته طائرة حربية أميركية بعد دخوله الأراضي الأميركية. ومع ذلك، يبدو أن قنوات الاتصال بين القوتين العسكريتين ليست مغلقة تمامًا، وتشير إلى ذلك زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه" وليام بيرنز لبكين في ايار/مايو للقاء نظرائه هناك.

وفي العام 2018 فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على شانغفو الذي أصبح وزيرا للدفاع في آذار/مارس الماضي، لشرائه أسلحة روسية. لكن البنتاغون يقول إن ذلك لا يمنع أوستن من إجراء حوار رسمي معه. وسيلقي شانغفو كلمة أمام المجتمعين الأحد.