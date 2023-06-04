وزير الخارجية الإسرائيلي في زيارة رسمية للفلبين هي الأولى منذ 56 عامًا

ومن المقرر أن يلتقي إيلي كوهين في هذا الزيارة الأولى من بعد 56 عاما، مع كبار المسؤولين من البلدين حيث سيناقش توسيع العلاقات بين البلدين في مجالات الأمن والاقتص

انطلق وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الأحد، في زيارة تاريخية لعاصمة فلبين مانيلا، وكوريا الجنوبية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دول القارة الآسيوية.

ومن المقرر أن يلتقي إيلي كوهين في هذا الزيارة الأولى من بعد 56 عاما، مع كبار المسؤولين من البلدين حيث سيناقش توسيع العلاقات بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد.

وفي هذا السياق، قال إيلي كوهين: "نحن نعزز علاقاتنا مع القوى الصاعدة في آسيا. الزيارة إلى الفلبين وكوريا الجنوبية ستخلق فرصًا سياسية لإسرائيل في هذه المنطقة من العالم. الزيارة هي امتداد مباشر للزيارة التي قمت بها مؤخرًا في الهند"، وأضاف: "آسيا قارة ذات إمكانات هائلة، وهي ذات أهمية كبيرة لإسرائيل واقتصادها".

وسيلتقي إيلي كوهين بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، ونظرائه ووزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانيلو ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين.

كما يشارك في الرحلة وفدان من رجال الأعمال نظمتهما الشعبة الاقتصادية بوزارة الخارجية الإسرائيلية ومعهد التصدير والسفارتين الإسرائيليتين في مانيلا وسيول.

وسيركز وفد رجال الأعمال إلى الفلبين على الزراعة والمياه والطاقة والتقنيات الخضراء والأمن والإنترنت والتأهب لحالات الطوارئ والصحة. بينما سيركز وفد الأعمال إلى كوريا الجنوبية على السيارات والروبوتات والمصانع الذكية والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.