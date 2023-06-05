الرياض تتمسك بمطلبها بأن تعترف إسرائيل أولاً بدولة فلسطينية مستقلة، بضمانات أمنية من واشنطن.

كشفت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط، دانا سترول، لـ i24NEWS حول التعاون بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي وشركائهما الإقليميين، فضلاً عن التطورات الحالية في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك تهديد النووي الإيراني دائم التواجد.

بدءاً من احتمال تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل ودور البنتاغون في هذا الاحتمال، قالت دانا سترول لـ i24NEWS إن واشنطن "تعمل كل يوم لتوفير الفرص لشركائنا الإسرائيليين والسعوديين للعمل معًا من أجل مصلحة المنطقة".

وقالت دانا سترول، "سواء كان الأمر يتعلق بمشاركة المعلومات الاستخباراتية، أو استكشاف شكل الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، أو توسيع نطاق الوعي بالمجال البحري، فهذه أشياء يعتقد البنتاغون أنها ستكون مفيدة لإسرائيل والسعودية وجميع شركائنا في المنطقة والذين يساهمون بشكل إيجابي في الأمن واستقرارها.

في حين أن التطبيع السعودي الإسرائيلي سيكون بمثابة تغيير كبير في الجغرافيا السياسية الإقليمية، فإن الرياض تتمسك بمطلبها بأن تعترف إسرائيل أولاً بدولة فلسطينية مستقلة، بضمانات أمنية من واشنطن.

Nicole Laskavi, Israel's Defense Ministry

وتابعت سترول: "من مصلحتنا ضمان حصول جميع شركائنا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ، على ما يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم والمساهمة في أهداف الأمن الإقليمي".

وأكدت دانا سترول الحديث عن "أهمية دخول إسرائيل إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)" ، بعد أن تم نقلها من القيادة الأوروبية قبل عدة سنوات ، وكيف ارتبطت بجهود تعزيز تطبيع الدولة اليهودية في المنطقة.

وأضافت "يجب أن نعمل معا لنكون مستعدين للرد على مجموعة من السيناريوهات، بما في ذلك أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار". وقالت "أريد أن أؤكد التزام السيد بايدن المطلق بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي"، مشيرة إلى أن "بايدن يفضل الدبلوماسية للتعامل مع التقدم النووي الإيراني الخطير".

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وأردفت: "نحن نعمل باستمرار مع نظرائنا الإسرائيليين حول كيفية الاستفادة من تقنياتهم المتقدمة". "الولايات المتحدة تتعلم من إسرائيل بقدر ما تتعلمه إسرائيل من الولايات المتحدة. ولا يتعلق الأمر فقط بالقبة الحديدية. إنه يتعلق بما حققته إسرائيل من خلال نظام دفاع جوي على عدة مستويات، والخبرة التي توفرها كل يوم لحماية أرواح المدنيين ".