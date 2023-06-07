تقرير: ايران والولايات المتحدة لن يتوصلا لاتفاق نووي وفقا لتقديرات إسرائيلية

جاءت هذه التقديرات بعد زيارة أجراها مسؤولون إسرائيليون الى واشنطن الاسبوع الماضي

ذكرت "يسرائيل هيوم" أن لدى إسرائيل تقديرات بأن الولايات المتحدة لن تنجح بالتوصل الى اتفاق محدود مع ايران حول اتفاقها النووي. جاء هذا بعد الاجتماعات التي عقدها كل من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغفي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر في واشنطن الأسبوع الماضي.

وبحب المعلومات المتراكمة في إسرائيل،هناك مباحثات غير مباشرة بين مبعوثين في إدارة بايدن وممثلين ايرانيين حول اتفاق نووي محدود، يشمل فقط جوانيا محدودة حول البرنامج النووي الايراني. ومع ذلك، فإن المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي لم يوافق حتى الآن على الخطوط العريضة التي عرضت أمامه.

ايران متمسكة بموقفها الأصلي أنه يجب العودة الى الاتفاق النووي الاصلي الموقع عام 2015، لكن في الظروف الحالية اليوم في الولايات المتحدة والغرب لا يوجد استعداد للعودة الى النص الأصلي.

إسرائيل مقتنعة أن قوة الولايات المتحدة ومكانتها في الشرق الأوسط لم تضعف.رغم أن هذه هي الصورة التي تم انشاؤها بين العديد من دول المنطقة. مسؤول إسرائيلي يشير الى أن عدد التدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة بالمنطقة ، زاد بما ذلك عموما هذه الأيام.