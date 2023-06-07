نائبة الرئيس الأمريكي تشدد على أهمية استقلالية القضاء في إسرائيل

وقالت كامالا هاريس، "في عهد الرئيس جو بايدن وإدارتنا، ستستمر أمريكا في الدفاع عن القيم التي كانت حجر الأساس للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل"

شددت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على أهمية استقلال القضاء في إسرائيل خلال كلمة ألقتها أمس الثلاثاء في حفل بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال الدولة اليهودية الذي استضافته السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وقالت كامالا هاريس، "في عهد الرئيس جو بايدن وإدارتنا، ستستمر أمريكا في الدفاع عن القيم التي كانت حجر الأساس للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، والتي تشمل الاستمرار في تقوية ديمقراطياتنا".

وأضافت كامالا، وسط تصفيق من 2000 شخص كانوا يستمعون في قاعة متحف المبنى الوطني، "كلاهما مبني على مؤسسات قوية وضوابط وتوازنات - وسأضيف سلطة قضائية مستقلة".

ولم يكن هناك تصفيق من النائب اليميني المتطرف عن الصهيونية الدينية سيمشا روثمان ، أحد مهندسي الإصلاح القضائي ، والذي كان في الولايات المتحدة منذ عدة أيام ودعي لحضور هذا الحدث.