السفير الأمريكي لدى إسرائيل لوزير الخارجية الإسرائيلي: "هاريس قالت أشياء تقولها الإدارة في كل فرصة"

وأضاف نيدز: "أحترم الوزير كوهين، لكن هاريس قال أشياء تقولها الإدارة في كل فرصة فيما يتعلق بالقيم والسياسات المشتركة بين الدول"

علق السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس، على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، ضد نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس، وقال: "حقيقة أن نائبة الرئيس جاءت للاحتفال بعيد استقلال إسرائيل الـ 75 الذي استضافته سفارة الدولة في واشنطن يتحدث بنفسه عن العلاقات بين البلدين".

وأضاف نايدس: "أحترم الوزير كوهين، لكن هاريس قالت أشياء تقولها الإدارة في كل فرصة فيما يتعلق بالقيم والسياسات المشتركة بين الدولتين"، وأكد أن هاريس من "المؤيدين المتحمسين لإسرائيل".

من جهته، كتب بعدها وزير الخارجية إيلي كوهين، في تغريده له، "لدي احترام عميق لحليفتنا الولايات المتحدة الأمريكية ولنائبة الرئيس هاريس، الصديقة الحقيقية لإسرائيل"، وأضاف "الإصلاح القانوني في إسرائيل هو قضية داخلية تجري حاليا عملية توطيد وحوار".

وأكد إيلي كوهين، "ستظل دولة إسرائيل ديمقراطية وليبرالية كما كانت دائمًا".

وكان كوهين هاجم تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس التي تطرقت الى "الثورة القضائية" وقال إنه "إسرائيل تحتاج الى جهاز قضائي مستقل" واضاف :"إن قمت بسؤالها عما يضايقها في الاصلاحات لن تعرف ما ستجيب" وتابع في تصريحات مع هيئة البث الرسمية "كان" أنه "لقد زرت عدة أماكن وسمعت ملاحظات. سألتهم: ما الذي بالضبط يضايقكم؟ ولا احد تمكن من الإجابة لي. أنا لا أعرف إن كانت قرأت القانون أم لا- تقديري أنها لم تقرأ".

وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، قد شددت على أهمية استقلال القضاء في إسرائيل خلال كلمة ألقتها أمس الثلاثاء في حفل بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال الدولة اليهودية الذي استضافته السفارة الإسرائيلية في واشنطن.