وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث التهديد النووي الإيراني مع وزير خارجية كوريا الجنوبية

وبحسب بيان الوزارة، فقد ناقش الجانبان التحديات الأمنية المماثلة التي يواجهها البلدين، وتقاسما المصالح المشتركة لكوريا الجنوبية وإسرائيل

إلتقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الدبلوماسية إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، بنظيره وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين.

وبحسب بيان الوزارة، فقد ناقش الجانبان التحديات الأمنية المماثلة التي يواجهها البلدين، وتقاسما المصالح المشتركة لكوريا الجنوبية وإسرائيل، لا سيما في الحرب ضد كوريا الشمالية النووية وإيران التي تحاول صنع أسلحة دمار شامل.

كما تطرقوا إلى إجراءات معالجة للتهديدات التي تتعرض لها سيول وإسرائيل والعالم الحر.

وحذر كوهين من أن "العالم يجب أن يتعلم من التجربة السيئة مع كوريا الشمالية ويوقف برنامج إيران النووي الآن"، وأكد أنه "لن تسمح إسرائيل لإيران بأن تصبح كوريا الشمالية ثانية"، وأضاف أن "كوريا الجنوبية وإسرائيل تشتركان في الكثير من الأمور التاريخية والسياسية والأمنية والتشابه الاقتصادي ".

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 3.3 مليار دولار في عام 2022 ، بزيادة قدرها حوالي 20 في المائة عن عام 2021. وفي ديسمبر 2022 ، دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ.

الاتفاقية الاقتصادية هي الأولى من نوعها التي توقعها إسرائيل مع دولة آسيوية ، والأولى التي وقعتها كوريا الجنوبية مع دولة شرق أوسطية. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ الاتفاقية إلى زيادة التجارة المتبادلة في السنوات القادمة.

وأضاف كوهين: "كلا البلدين رائدين في العالم في مجال الاستثمار في البحث والتطوير، ونحن نشجع بشكل مشترك على التعاون الذي سيؤدي إلى تطورات تكنولوجية وأمنية مشتركة".وهنأ وزير الخارجية الإسرائيلي ، أمس الثلاثاء ، نظيره الكوري الجنوبي على انتخاب كوريا الجنوبية لمقعد مؤقت في مجلس الأمن للأعوام 2024-2025.