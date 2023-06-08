يُمنع الفلسطينيون حاليًا من دخول مطار بن غوريون الإسرائيلي ويُجبرون على التنقل عبر الأردن ، بدون مطار خاص بهم

من المقرر أن تطلق إسرائيل برنامجًا تجريبيًا الشهر المقبل سيختبر استعدادها للسماح للأمريكيين الفلسطينيين باستخدام مطار إسرائيل للوصول إلى رام الله مباشرة. وهذه الخطوة ضرورية لتسريع الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة من إسرائيل.

Yonatan Sindel/Flash90 إسرائيل والولايات المتحدة

حاليًا، يتصاعد الضغط على إدارة بايدن من قبل المشرعين والمنظمات غير الحكومية التي تشعر بالقلق من أن إسرائيل لن تضمن السفر السلس للفلسطينيين الأمريكيين والمسلمين الأمريكيين والعرب الأمريكيين وجميع المواطنين الأمريكيين، الذين يزعمون أن هناك تمييزًا وإساءة من قبل الحكومة الإسرائيلية على المعابر الإسرائيلية.

السفير الأمريكي في إسرائيل، توم نايدس، الذي يرأس جهود الإدارة للسماح للإسرائيليين بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة، قال لتايمز أوف إسرائيل في نيسان\أبريل الماضي أنّ واشنطن ستعفي اسرائيل فقط إذا وقعت إسرائيل على مذكرة تفاهم بشأن عدم عرقلة سفر الأمريكيين الفلسطينيين.

اعتبارًا من اليوم ، يُمنع الفلسطينيون من السفر جواً من مطار بن غوريون، وبما أن إسرائيل أيضًا لا تسمح للسلطة الفلسطينية ببناء مطار خاص بها، فإنهم مجبرون على الذهاب إلى الأردن والسفر من عمان، ودفع رسوم إضافية ووقت اضافي للسفر.