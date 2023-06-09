رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس يزور الصين الأسبوع المقبل

محمود عباس سيزورالصين الأسبوع القادم، بعد إعلانها استعدادها لتسهيل محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين

يقوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بزيارة دولة للصين الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت بكين، اليوم (الجمعة)، بعد إعلانها استعدادها لتسهيل محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ : "بدعوة من الرئيس شي جينبينغ، سيقوم رئيس دولة فلسطين محمود عباس بزيارة دولة من 13 يونيو (حزيران) إلى 16 منه".

يذكر أنه في نهاية مايو/ أيار الماضي، التقى وفد فلسطيني من حركة "فتح"، مسؤولا في الحزب الحاكم الصيني، وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية وما يعانيه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أشاد الوفد الفلسطيني بموقف الحزب الشيوعي الصيني من القضية الفلسطينية، ودعم الجانب الصيني في المحافل الدولية كافة، والوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية مع تعزيز العلاقات بين حركة فتح والحزب الشيوعي الصيني.