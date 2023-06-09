البيت الأبيض: موسكو ستبدأ بإنتاج طائرات مسيرة بحلول العام الوشيك

عرضت واشنطن صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للموقع الذي تم اختياره لإنشاء المصنع في منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة، على مسافة نحو 900 كيلومتر شرق موسكو.

قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن "روسيا تتلقى مواد من إيران لبناء مصنع للطائرات المسيّرة على أراضيها" مشيرا إلى أن "المنشأة قد تتمكن من العمل بطاقتها كاملة مطلع العام الوشيك".

وكانت الحكومة الأميركية، قد عرضت صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للموقع الذي تم اختياره بحسب معلوماتها لإنشاء المصنع في منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة، على مسافة نحو 900 كيلومتر شرق موسكو.