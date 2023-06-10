ألمانيا تعتزم استثمار حوالي 4 مليارات يورو في نظام "أرو-3" الإسرائيلي المضاد للصواريخ

Arrow-3 هو نظام متطور مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية من الغلاف الجوي للأرض.

تخطط ألمانيا للحصول على نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي Arrow-3 بتكلفة حوالي 4 مليارات يورو. وتعتزم أن تطلب من البرلمان الموافقة على دفعة أولية قدرها 560 مليون يورو في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ويعتبر Arrow-3 نظام متطور مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية من الغلاف الجوي، ويمثل الطبقة العليا من درع الدفاع الصاروخي الإسرائيلي الذي يمتد من القبة الحديدية للصواريخ قصيرة المدى إلى Arrow-3 القادرة على تدمير أي رأس حربي صاروخي على ارتفاع آمن.

وفقًا لوثائق وزارة المالية، تخطط برلين لتوقيع اتفاقية حكومية دولية مع إسرائيل للاستحواذ على Arrow-3 بحلول نهاية العام. إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق، فقد تفقد ألمانيا جزءًا من مدفوعاتها المسبقة أو كلها.

وتهدف هذه الأموال بالفعل إلى تعويض إسرائيل عن التكاليف التي تكبدتها حتى الآن.

GIL COHEN-MAGEN / AFP

وتتجاوز تكلفة نظام Arrow-3، الذي سيتم تسليمه إلى القوات الجوية الألمانية في الربع الأخير من عام 2025، التقديرات الأولية بنحو مليار يورو.

كما سلط تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل روسيا الضوء على النقص في أنظمة الدفاع الجوي الأرضية في العديد من الدول الغربية، مثل وحدات Raytheon Patriot أو نظام IRIS-T الأحدث. في غضون ذلك ، يوفر Arrow-3 ، الذي تصنعه شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) ، الحماية للطبقة العليا من الدفاع الجوي.