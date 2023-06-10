الرئيس الفرنسي ماكرون يهاتف نظيره الإيرانيّ رئيسي

المساعد السياسي للرئاسة الإيرانية: الاتصال الهاتفي بين ماكرون ورئيسي ركز أيضا على قضايا إقليمية مهمة

اعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لمدة 90 دقيقة. واضافت ان الرئيسين شددا على مواصلة العلاقات والاتصالات لمفاوضات إلغاء العقوبات والتطورات الإقليمية.

وأعلن المساعد السياسي للرئاسة الإيرانية، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث هاتفيًا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تطورات المحادثات بشأن رفع العقوبات، مشيرًا إلى أنّ "الاتصال الهاتفي بين ماكرون ورئيسي ركز أيضا على قضايا إقليمية مهمة".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن نائب الشؤون السياسية في مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد جمشيدي"، قال في تغريدة له، إنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصل اليوم برئيسي وأجرى مباحثات لمدة 90 دقيقة".

وأكد ماكرون في الاتصال أنّه "يسعى إلى التفاعل والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأضاف أن "الرئيسين اتفقا على تعزيز العلاقات وخاصة المحادثات الخاصة برفع العقوبات والتطورات الإقليمية وكيفية مواصلة التعاون".

يذكر أن الرئيس الفرنسي كان قد طلب من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، التوسط لحلّ أزمة الحرب في أوروبا، العام الفائت، وفق ما كشفت وكالة "إيسنا" الإيرانية.