الولايات المتحدة تخوّل العراق دفع نحو 3 مليارات دولار لإيران

مسؤول إسرائيلي: خطوة في إطار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

على خلفية المحادثات غير المباشرة التي أجرتها الولايات المتحدة وإيران في عمان والتي تم الكشف عنها، أعلن مسؤولون عراقيون كبار أن إدارة بايدن منحت الحكومة في بغداد إعفاءً لمرة واحدة من العقوبات المفروضة على إيران من أجل الدفع لطهران نحو 2.7 مليار دولار لتغطية ديون الكهرباء والغاز.

أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية، عن أن بلاده وافقت على دفع نحو 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء لإيران، بعد الحصول على إعفاء من العقوبات من الولايات المتحدة.

يشار إلى أن العراق بسبب عقود من الصراع والعقوبات بات يعتمد على الواردات من إيران في الكثير من احتياجاته من الغاز. لكن العقوبات الأميركية على النفط والغاز الإيراني أعاقت مدفوعات بغداد للواردات، مما جعلها تتحمل متأخرات كبيرة، ما دفع إيران للرد بقطع تدفقات الغاز بانتظام.

التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في وقت سابق هذا الأسبوع في السعودية بوزير الخارجية الأمريكية في لينكولن وبحث معه الأمر.

كما التقى حسين في الموضوع بوزير خارجية عمان ، سيد بدر ، الوسيط بين إيران والولايات المتحدة. وقال مسؤولون عراقيون كبار لرويترز إن الموافقة الأمريكية جاءت بعد الاجتماع بين حسين وبلينكين.

أراد العراق تنفيذ الخطوة منذ فترة طويلة لكنه احتاج إلى موافقة أمريكية حتى لا يتضرر من العقوبات المفروضة على إيران.

ويرى مسؤولون إسرائيليون كبار أن "الضوء الأخضر" من واشنطن في الوقت الحالي يتعلق بالمحادثات غير المباشرة بين الدول العربية وإيران والمحاولة الأمريكية "للتوصل إلى تفاهمات" مع إيران بشأن البرنامج النووي.