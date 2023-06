مسؤول أميركي: الصين تدير وحدة استخبارات في كوبا منذ سنوات

قال مسؤول في البيت الأبيض يوم السبت إن الصين تدير وحدة استخبارات في كوبا، منذ سنوات.

وبحسب المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قامت بكين بإجراء تحديثات عليها في عام 2019 بهدف تعزيز وجودها في المنطقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول قوله "هذا موثق جيدا في سجل المخابرات".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الصين تخطط لإنشاء قاعدة تجسس على الجزيرة الكاريبية. وأشار المسؤول إلى أنه عندما تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، تم "إطلاع الإدارة على عدد من الجهود الحساسة لجمهورية الصين الشعبية في جميع أنحاء العالم لتوسيع البنية التحتية للوجستيات والقواعد والتحصيل في الخارج على مستوى العالم".

وقال المسؤول "شمل هذا الجهد وجود منشآت لجمع المعلومات الاستخبارية لجمهورية الصين الشعبية في كوبا".

وأضاف: "في الواقع، أجرت جمهورية الصين الشعبية تحديثًا لمنشآت جمع المعلومات الاستخبارية في كوبا في عام 2019".

رفضت الحكومة الكوبية يوم الخميس التقارير ووصفتها بأنها "كاذبة ولا أساس لها من الصحة" حول اتفاق مزعوم بين بكين وهافانا لإقامة قاعدة تجسس صينية في الجزيرة. كما انتقد نائب وزير الخارجية كارلوس فرنانديز دي كوسيو التقارير الأخيرة.