الناتو ينفذ أكبر مناورة جوية على الإطلاق لإظهار القوة لروسيا

تستعد ألمانيا لاستضافة تدريبات Air Defender 23، وهي أكبر عملية انتشار جوي في تاريخ الناتو، والتي ستجرى في الفترة من 12 إلى 23 حزيران/ يونيو وستشهد مشاركة 10000 مشارك.

ستشارك أكثر من 250 طائرة من 25 دولة في التمرين، بما في ذلك السويد التي تسعى إلى أن تصبح عضوًا في الناتو، واليابان.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى ألمانيا ايمي جوتمان "ستظهر بما لا يدع مجالا للشك مرونة وسرعة قواتنا الحليفة في حلف شمال الأطلسي كمستجيب أول".

يبدو أن التدريبات تهدف إلى إرسال رسالة إلى روسيا وسط غزوها المستمر لأوكرانيا. وأضافت غوتمان أنها "ستكون مندهشة للغاية" إذا لم يلاحظ زعيم عالمي ما يظهره هذا من حيث "روح هذا التحالف" وقوته، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.