الناتو ينفذ أكبر مناورة جوية على الإطلاق لإظهار القوة لروسيا

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى ألمانيا ايمي جوتمان "ستظهر بما لا يدع مجالا للشك مرونة وسرعة قواتنا الحليفة في حلف شمال الأطلسي كمستجيب أول"

تستعد ألمانيا لاستضافة تدريبات Air Defender 23، وهي أكبر عملية انتشار جوي في تاريخ الناتو، والتي ستجرى في الفترة من 12 إلى 23 حزيران/ يونيو وستشهد مشاركة 10000 مشارك.

ستشارك أكثر من 250 طائرة من 25 دولة في التمرين، بما في ذلك السويد التي تسعى إلى أن تصبح عضوًا في الناتو، واليابان.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى ألمانيا ايمي جوتمان "ستظهر بما لا يدع مجالا للشك مرونة وسرعة قواتنا الحليفة في حلف شمال الأطلسي كمستجيب أول".

يبدو أن التدريبات تهدف إلى إرسال رسالة إلى روسيا وسط غزوها المستمر لأوكرانيا. وأضافت غوتمان أنها "ستكون مندهشة للغاية" إذا لم يلاحظ زعيم عالمي ما يظهره هذا من حيث "روح هذا التحالف" وقوته، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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لكن استعراض القوة أثار احتجاجات في ألمانيا حيث تظاهر مئات الأشخاص أمام قاعدة ونستورف الجوية في منطقة هانوفر يوم السبت. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لتسقطوا السلاح! لا للحرب! نزع السلاح الآن!"، ودعوا إلى حلول دبلوماسية لحرب أوكرانيا ووقف إطلاق النار.

وأكدت جوتمان أن التمرين القادم هو تمرين دفاعي. وأوضحت أن طائرات الناتو "لن تحلق، على سبيل المثال، فوق كالينينغراد"، وهي معقل روسي يقع على بحر البلطيق بين بولندا وليتوانيا.