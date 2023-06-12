قال كنعاني في مؤتمر صحفي "المفاوضات جارية عبر وسطاء إذا أظهر الطرف الآخر نفس الجدية وحسن النية، يمكن أن يحدث هذا في المستقبل القريب".

قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي أسبوعي متلفز إنه "فيما يتعلق بمسألة تبادل الأسرى مع أمريكا المفاوضات جارية عبر وسطاء، وإذا أظهر الطرف الآخر نفس الجدية وحسن النية، يمكن أن يحدث هذا في المستقبل القريب".

تأتي أقوال كنعاني بعد يوم واحد من إشارة المرشد الأعلى لإيران إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع الغرب. وكان البرلماني الإيراني مجتبى توانغر، أكد السبت، في تغريدة على تويترأن "إيران تجري مفاوضات سرية مباشرة مع الولايات المتحدة في نيويورك حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني".

ويشير التقرير في رويترز إلى أن أحد الأمريكيين المحتجزين في إيران هو سياماك نمازي، رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأمريكية الإيرانية وحُكم عليه في عام 2016 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأمريكية.