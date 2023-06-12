موسكو تتوقع حضور الرئيس المصري القمة الروسية - الأفريقية الثانية

وقال بوريسنكو إن "القمة الجديدة ستُعقد في سان بطرسبرغ في الفترة من 26 إلى 29 يوليو/تموز المقبل. وستتم دعوة قادة 54 دولة أفريقية إليها".

أكد السفير الروسي لدى القاهرة جورجي بوريسنكو، أمس الأحد، في منتدى إعلامي حول الحوار الروسي - الأفريقي، أن موسكو تتوقع أن يمثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بلاده في القمة الروسية - الأفريقية الثانية.

وقال بوريسنكو إن "القمة الجديدة ستُعقد في سان بطرسبرغ في الفترة من 26 إلى 29 يوليو/تموز المقبل. وستتم دعوة قادة 54 دولة أفريقية إليها".

وأضاف بوريسنكو "بطبيعة الحال، ننتظر بشغف كبير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الآخرين".

وتابع بوريسنكو: أن "المنتدى المقبل سيساعد على تعميق التعاون الاقتصادي بين روسيا وأفريقيا من أجل مصلحتهما المشتركة، وسوف يسهم في الوقت نفسه في تعزيز دور أفريقيا في النظام العالمي الذي أصبح متعدد الأقطاب".

وعُقدت القمة الروسية - الأفريقية الأولى في سوتشي بين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول، عام 2019 تحت شعار: "من أجل السلام والأمن والتنمية".