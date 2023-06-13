الرئيس الجزائري يتوجه إلى روسيا في زيارة رسمية تستمر 3 أيام

وسيشارك تبون خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي، في سان بطرسبورغ الروسية.

كشف موقع الرئاسة الجزائرية، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن زيارة رسمية للرئيس عبد المجيد تبون لروسيا لمدة 3 أيام بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال البيان: "بدعوة من رئيس روسيا، السيد فلاديمير بوتين، يشرع، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة إلى روسيا، تدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".

وأضاف البيان، أن "تبون سيشارك خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي، في سان بطرسبورغ الروسية".

وكانت قد أعلنت الرئاسة الروسية، في يناير/كانون الثاني، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على زيارة موسكو في شهر مايو المقبل.