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تقرير: الرئيس الأمريكي يدعو نظيره الإسرائيلي لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل

i24NEWS

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Israel's President Isaac Herzog (L) meets with U.S. President Joe Biden, October 26, 2022, in Washington D.C., United States.
Kobi Gideon / GPOIsrael's President Isaac Herzog (L) meets with U.S. President Joe Biden, October 26, 2022, in Washington D.C., United States.

وتأتي هذه الزيارة التي من المنظر أن تكون في يوليو/تموز القادم، وسط توترات بشأن مستقبل الأنشطة النووية الإيرانية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، لزيارة البيت الأبيض في واشنطن الشهر القادم.

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وتأتي هذه الزيارة التي من المنظر أن تكون في يوليو/تموز القادم، وسط توترات بشأن مستقبل الأنشطة النووية الإيرانية، حيث تحاول إدارة بايدن إنقاذ صفقة من شأنها إعادة السيطرة الدولية على البرنامج المدني مقابل تخفيف العقوبات.

Kobi Gideon / GPO
Kobi Gideon / GPOIsrael's President Isaac Herzog (L) meets with U.S. President Joe Biden, October 26, 2022, in Washington D.C., United States.

وكان قد التقى هرتسوغ آخر مرة مع بايدن في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول  2022، حيث ناقش الاثنان التوترات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا.

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