تقرير: دعوة كبير المفاوضين الإيرانيين بالملف النووي الى أوسلو

جاء هذا بعد تصريحات المرشد الأعلى الإيراني حول تفاهمات مع الغرب بشأن البرنامج النووي

تلقى كبير المفاوضين الإيرانيين بالملف النووي علي باقري قاني، دعوة لزيارة أوسلو للمرة الثانية هذا العام، جاء هذا بحسب تقرير بموقع "أمواج ميديا" الذي ينشط من لندن . وكانت الزيارة الأولى التي أجراها باقري هذا العام في آذار/مارس حيث عقد جلسات مع مسؤولين من مجموعة E3 التي تضم بريطانيا، فرنسا وألمانيا.

لا زال من غير الواضح إن كان باقري قاني تلقى الدعوة، المخطط لها في 14 حزيران/يونيو، وإن كانت الزيارة تشمل اجتماعات مع نظراءه في مجموعة E3. وذكر التقرير أن دعوة باقري قاني جاءت بعد اجتماعه مسؤولي مجموعة E3 في دولة الامارات العربية المتحدة في 13 حزيران/يونيو.

يأتي التقرير على خلفية التصريحات العلنية الأخيرة للمرشد الأعلى الايراني، آية الله خامنئي، التي أشارت الى احتمال التوصل الى تفاهمات بين طهران وواشنطن. والتي صرح بها في 11 حزيران/يونيو حيث قال إنه "لا حرج" في التوصل الى تفاهمات مع الغرب بخصوص الموضوع النووي.

وكان خامنئي قد رفض بالسابق أي أمر أقل من استئناف لخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي الذي وقعته ايران مع دول الـ5+1. وحديثه الأخير عن "التفاهمات" من شأنه أن يشير الى تغيير بالسياسة. في المقابل مسؤولون إيرانيون آخرين أوضحوا أن اتفاق مؤقت ليس على جدول الأعمال.