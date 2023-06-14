ولي العهد السعودي يتوجه في زيارة رسمية إلى فرنسا

وأضاف البيان، أن "الأمير سيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس الاثنين المقبل".

كشف الديوان الملكي السعودي، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توجه اليوم الأربعاء، إلى فرنسا في زيارة رسمية سيلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال الديوان في بيان له، إن "محمد بن سلمان غادر المملكة متوجّهًا إلى فرنسا حيث سيترأس وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس في 22 و23 حزيران/يونيو".

وأضاف البيان، أن "الأمير سيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس الاثنين المقبل".

وقام الحاكم الفعلي لأكبر مصدّر نفط في العالم بزيارة إلى باريس في تموز/يوليو 2022 التقى خلالها ماكرون، في سياق ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما أثار انتقادات لاذعة خصوصًا من قبل يساريين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت تلك أول زيارة له إلى أوروبا منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.