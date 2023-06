ماتت ثم عادت للحياة.. تعرف على قصة امرأة إكوادورية فاجأت الجميع عند تحركها داخل التابوت

بعد أن أكد الأطباء وفاتها بساعات قليلة، وتم وضعها في التابوت استعدادا لمراسم الدفن، فاجأت امرأة إكوادورية أقاربها والمعزين عند تحرك التابوت وسماع عدة طرقات من داخله، ليتضح أنها على قيد الحياة.

