الرئيس الفلسطيني يبحث مع نطيره الصيني تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن القضايا الإقليمية والدولية

وأضافت "وفا"، أنه خلال القمّة بين شي وعبّاس سيتمّ "بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدّات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية"

كشفت وكالة الأنباء الرسمية الفلطسينية "وفا"، أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، وصل أمس الثلاثاء، إلى بكين في زيارة تستمرّ 4 أيام، حيث سيلتقي عبّاس عدداً من كبار المسؤولين الصينيين يتقدّمهم الرئيس شي جينبينغ.

وأضافت "وفا"، أنه خلال القمّة بين شي وعبّاس سيتمّ "بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدّات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكان قد أكد المتحدّث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين للصحافيين، الأسبوع الماضي، أنّ عباس "أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسّد بشكل كامل المستوى العالي للعلاقات الصينية-الفلسطينية الجيّدة والودّية تقليدياً".

وأضاف وانغ وينبين: "الرئيس عبّاس صديق قديم للشعب الصيني...والصين دعمت دائماً بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية الشرعية".

وكان شي زار كانون الأول/ديسمبر السعودية حيث التقى أيضاً الرئيس الفلسطيني وتعهّد "السعي من أجل حلّ مبكر وعادل ودائم للقضية الفلسطينية".

وبدور، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عبّاس زكي، ي مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، إنّ "الصين وفلسطين صديقان أقرب من الأشقاء"، معربا عن سعادته "لأنّ الصين بدأت تأخذ دوراً أكبر بكثير من الماضي في منطقة الشرق الأوسط منذ القمة العربية-الصينية" التي عقدت العام الماضي.