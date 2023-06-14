دبلوماسي روسي: مصر قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس

في المقابل لم يصدر حتى الآن، أي تصريح رسمي من الحكومة المصرية بشأن طلب الانضمام للمنظمة.

أكد السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو، اليوم الأربعاء، أن القاهرة قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة دول "بريكس".

وقال في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، إن "مصر تقدمت بطلب الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، بسبب مبادرتها الرامية إلى "تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء نوع من العملات المشتركة"، مضيفا أن مصر "مهتمة للغاية" بتلك المبادرة، في محاولة للابتعاد عن الدولار الأمريكي.

في المقابل لم يصدر حتى الآن، أي تصريح رسمي من الحكومة المصرية بشأن طلب الانضمام للمنظمة.

وكانت وسائل إعلام مصرية، نقلت أمس الثلاثاء، عن وزير التموين علي مصيلحي، قوله إن مصر "تعتزم التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة المتبادلة مع الدول الأعضاء في الكتلة الاقتصادية لمجموعة بريكس، ودفع ثمن وارداتها إلى تلك الدول بالعملات المحلية".

وتعد مجموعة "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتضم في عضويتها كلا من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا.