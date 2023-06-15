English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • غالانت ومدير عام وزارة الأمن يترأسان الوفد الإسرائيلي في معرض باريس الجوي

غالانت ومدير عام وزارة الأمن يترأسان الوفد الإسرائيلي في معرض باريس الجوي

i24NEWS

دقيقة 3
وزير الأمن يوآف غالانت خلال تواجده في معهد رايخمان وكشفه عن تحويل ايران السفن التجارية الى معسكرات عائمة للإرهاب بمسارات الملاحة البحرية.
Ariel Harmoni, Ministry of Defenseوزير الأمن يوآف غالانت خلال تواجده في معهد رايخمان وكشفه عن تحويل ايران السفن التجارية الى معسكرات عائمة للإرهاب بمسارات الملاحة البحرية.

جالانت يزور باريس مع الوفد الإسرائيلي ويشارك في معرض باريس الجوي

على خلفية السجل التاريخي للصادرات الدفاعية الإسرائيلية ، سيرأس وزير الأمن، يوآف غالانت، والمدير العام لوزارة الأمن، إيال زامير، وفدًا من 17 صناعة إسرائيلية رائدة في صالون باريس الجوي أكبر وهو أهم معرض دفاعي في العالم الذي سيفتتح الأسبوع المقبل.

Video poster

ووصل وزير الأمن يؤاف غالانت صباح اليوم الى العاصمة البلجيكية بروكسل،  ليلتقي مساء اليوم في السفارة الامريكية هناك بنظيره الأمريكي لويد اوستين.

وقال الوزير غالانت عند وصوله العاصمة البلجيكية: "سنناقش خلال لقائنا مسألة تنفيذ الالتزامات المشتركة بين بلدينا، والتحقق من ان إيران لن تملك يوما من الايام القدرة النووية العسكرية اطلاقا".  

ووفقا لقناة كان 11 الإخبارية، فإن الولايات المتحدة تشترط على إيران عدم بيع صواريخ باليستية لروسيا مقابل اتفاق نووي مع الإدارة الامريكية، كما تشترط واشنطن على طهران عدم تخصيب اليورانيوم الى ما فوق 60% اطلاقا، وكذلك توسعة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

Ariel Harmoni
Ariel Harmoniوزير الأمن يوآف غالانت يهاتف رؤساء البلدات الجنوبية الأقرب الى مجال الصواريخ القادمة من قطاع غزة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق