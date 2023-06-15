غالانت ومدير عام وزارة الأمن يترأسان الوفد الإسرائيلي في معرض باريس الجوي

جالانت يزور باريس مع الوفد الإسرائيلي ويشارك في معرض باريس الجوي

على خلفية السجل التاريخي للصادرات الدفاعية الإسرائيلية ، سيرأس وزير الأمن، يوآف غالانت، والمدير العام لوزارة الأمن، إيال زامير، وفدًا من 17 صناعة إسرائيلية رائدة في صالون باريس الجوي أكبر وهو أهم معرض دفاعي في العالم الذي سيفتتح الأسبوع المقبل.

ووصل وزير الأمن يؤاف غالانت صباح اليوم الى العاصمة البلجيكية بروكسل، ليلتقي مساء اليوم في السفارة الامريكية هناك بنظيره الأمريكي لويد اوستين.

وقال الوزير غالانت عند وصوله العاصمة البلجيكية: "سنناقش خلال لقائنا مسألة تنفيذ الالتزامات المشتركة بين بلدينا، والتحقق من ان إيران لن تملك يوما من الايام القدرة النووية العسكرية اطلاقا".

ووفقا لقناة كان 11 الإخبارية، فإن الولايات المتحدة تشترط على إيران عدم بيع صواريخ باليستية لروسيا مقابل اتفاق نووي مع الإدارة الامريكية، كما تشترط واشنطن على طهران عدم تخصيب اليورانيوم الى ما فوق 60% اطلاقا، وكذلك توسعة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.