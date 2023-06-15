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روسيا والجزائر تتفقان على تعزيز التعاون في التكنولوجيا النووية

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تظهر صورة نشرتها الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الروسية ونشرها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (إلى اليسار) وهو يصافح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماعهما في الجزائر العاصمة في 10 مايو / أيار 2022.
Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / AFPتظهر صورة نشرتها الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الروسية ونشرها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (إلى اليسار) وهو يصافح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماعهما في الجزائر العاصمة في 10 مايو / أيار 2022.

الرئيس الجزائري لفت إلى إمكانية توقيع اتفاقيات مع روسيا لتطهير المناطق التي تمت فيها التجارب النووية للاستعمار الفرنسي بالجزائر"

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون في الكرملين إعلانَ تعميقِ الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والجزائر.، إلى أن الجانبين سيعملان على تطوير التعاون في التكنولوجيا النووية واستخدامها السلمي.  

وقال بوتين إن الجزائر شريك أساسي لروسيا وتساهم في استقرار أسواق الطاقة. بدوره ثمن تبون التعاون الاقتصادي بني البلدين وجدد رغبة بلاده بتعجيل الانضمام إلى بريكس.

Alejandro AZCUY / Cuban Presidency / AFP
Alejandro AZCUY / Cuban Presidency / AFPالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي في نصب الشهيد في الجزائر العاصمة ، في 17 نوفمبر 2022.

وجاء في الإعلان أن "روسيا والجزائر يعلنان التعاون والتبادل في مجال تطوير التكنولوجيات النووية، وتطبيقها للأغراض السلمية، والسلامة النووية".

وأفادت صحيفة النهار الجزائرية بأن "الرئيس الجزائري لفت إلى إمكانية توقيع اتفاقيات مع روسيا لتطهير المناطق التي تمت فيها التجارب النووية للاستعمار الفرنسي بالجزائر".

وناقش الطرفان الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب، والتصوير التشخيصي، وإنتاج النظائر المشعة في الجزائر.

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