وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت يلتقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. وعقد الاجتماع في مقر السفارة الأمريكية ببروكسل

التقى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. وعقد الاجتماع في مقر السفارة الأمريكية ببروكسل، ناقش خلاله الجانبان تعزيز التنسيق الأمني ​​والعسكري بين البلدين بشأن الملف الإيراني.

Nicole Laskavi/Ministère de la Défense غالانت

وهذا من أجل منع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وشدد جالانت أيضًا على تحديات العدوان الإيراني على إسرائيل من خلال وكلائها في المنطقة وأصر على حق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد.

كما بحث مع نظيره الأمريكي سبل توسيع وتعميق التعاون الأمني ​​والعسكري بين البلدين. واتفق الجانبان على زيادة التدريبات العسكرية للجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية "القيادة المركزية الأمريكية" في الشرق الأوسط.

وشكر غالانت وزير الدفاع أوستن على التزامه الشخصي بأمن إسرائيل ، وتعزيز العلاقات بين الأنظمة الأمنية في البلدين ، والحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل في المنطقة.

(Olivier Douliery/Pool Photo via AP) وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وبحسب إعلان البنتاغون وليس في إعلان وزارة الأمن الإسرائيلية عن لقاء جالانت وأوستن: أعرب وزير الدفاع الأمريكي لجالانت عن قلقه من تدهور الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية. وفقًا لبيان البنتاغون، شجع أوستن على مزيد من التعاون من خلال المنسق الأمني ​​للولايات المتحدة لتقليل التوترات في المنطقة.

حضر اللقاء رئيس الشعبة السياسية والأمنية في وزارة الأمن درور شالوم والسكرتير العسكري لوزير الأمن ياكي دولف