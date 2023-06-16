بيل غيتس يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين

"الرئيس شي جينبينغ التقى في بكين مع بيل غيتس، رئيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس الأميركية"

استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة في بكين بيل غيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، في أول زيارة له إلى الصين منذ 2019، بحسب ما أفادت وسيلة إعلام رسمية.

JOHN THYS/AFP via Getty Images مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في) أن "الرئيس شي جينبينغ التقى في 16 حزيران/يونيو في بكين مع بيل غيتس، رئيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس الأميركية". ويُعد اللقاء نادراً بالنسبة لرجل أعمال أميركي.

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لبيل غيتس أن الصين "وضعت دائما آمالها في الشعب الأميركي" على الرغم من التوتر بين واشنطن وبكين، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

ونقلت الوكالة عن شي قوله إن "أساس العلاقات الصينية الأميركية يكمن في العلاقات بين الشعبين". وأضاف "وضعنا دائمًا آمالنا في الشعب الأميركي ونأمل أن تستمر الصداقة بين الشعبين".