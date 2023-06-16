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الرئيس الروسيّ بوتين يتفق مع أردوغان على زيارة تركيا قريبًا

i24NEWS

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بوتين واردوغان خلال اللقاء في الكرملين الاربعاء في 23 كانون الثاني/يناير 2019
Alexander Nemenov (Photograph joint/AFP)بوتين واردوغان خلال اللقاء في الكرملين الاربعاء في 23 كانون الثاني/يناير 2019

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيارة تركيا قريبًا

أفادت وكالة "إنترفاكس" عن مساعد في الكرملين، بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيارة تركيا قريبًا.

يُذكر أنّ في نهائية شهر أيار الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي ونظيره التركي أكدا عزمهما عقد لقاء بينهما في المستقبل القريب، موضحًا أنّ ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان، لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا لفترة، بعد أن أسقطت مقاتلة تركية، مقاتلة روسية خلال الحرب السورية في عام .2015 غير أنه منذ ذلك الحين، عاد الدفء إلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويُنظر إلى بوتين واردوغان حاليا بأنهم أصدقاء.

إضافة إلى ذلك، ترددت تركيا في المشاركة في العقوبات التي فرضت على روسيا، عقب غزوها لأراضي أوكرانيا، في شباط/ فبراير من العام الماضي.

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