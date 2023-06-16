أنتوني بلينكن "لا يوجد اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي"

عندما يتعلق الأمر بإيران ، فإن بعض المعلومات التي نراها حول صفقة نووية ، أو فيما يتعلق بهذا الأمر عن المعتقلين ، غير دقيقة وغير صحيحة"

قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية انتوني بلينكن، اليوم الجمعة، انه "لا يوجد اتفاق مع ايران حول الطاقة النووية"، نافيا التقارير الصحفية الاخيرة التي تتحدث عن اتفاق وشيك، وتابع ردا على سؤال من أحد الصحفيين: "عندما يتعلق الأمر بإيران ، فإن بعض المعلومات التي نراها حول صفقة نووية ، أو فيما يتعلق بهذا الأمر عن المعتقلين ، غير دقيقة وغير صحيحة".