ادانة منفذ أكبر هجوم على يهود في الولايات المتحدة بتهم القتل

ودخلت هذه المحاكمة الاستثنائية مرحلة جديدة الآن سيتقرر خلالها ما إذا كان سيحكم على باورز بالاعدام أو السجن مدى الحياة.

أدين الأميركي روبرت باورز بتهمة ارتكاب أكثر الهجمات فتكا باليهود في تاريخ الولايات المتحدة العام 2018 باستهدافه كنيسا في بيتسبرغ، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالاعدام.

ودخلت هذه المحاكمة الاستثنائية مرحلة جديدة الآن سيتقرر خلالها ما إذا كان سيحكم على باورز بالاعدام أو السجن مدى الحياة.

وكان روبرت باورز البالغ خمسين عاما متهما بقتل 11 شخصا في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في كنيس "تري أوف لايف" في بيتسبرغ في شمال شرق الولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة الفدرالية في بنسيلفانيا إن هيئة المحلفين أجرت مداولات استمرت خمس ساعات للتوصل إلى هذا الحكم.

واعتبر باورز "مذنبا" في 63 تهمة موجهة إليه.

وإضافة إلى اعتبار المتهم مذنبا، يتركز الرهان في هذه المحاكمة التي تجرى على مرحلتين، على عقوبة الاعدام التي قد تصدر عن القضاء الفدرالي الأميركي.

وكان سائق الشاحنة الأبيض دفع في البداية ببراءته قبل أن يعرض محاموه الاعتراف بذنبه في مقابل ضمان عدم الحكم عليه بالإعدام، إلا أن وزارة العدل الأميركية رفضت ذلك.

في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2018، اقتحم باورز كنيس "تري اوف لايف" (شجرة الحياة) في بيتسبرغ مسلحًا بثلاثة مسدسات وبندقية هجومية نصف آلية. وقد فتح النار وهو يهتف "كل اليهود يجب أن يموتوا" وقتل 11 شخصا بينهم سيدة في السابعة والتسعين خلال صلاة يوم السبت في حي يهودي تاريخي في بيتسبرغ، في الهجوم الذي أسفر عن سقوط أكبر عدد من الضحايا ضد اليهود في الولايات المتحدة.