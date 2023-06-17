نيويورك تايمز: المحادثات الهادئة بين بايدن وبن سلمان ونتنياهو تشمل محادثات حول برنامج المملكة النووي للأغراض السلمية

قبيل انتخابات عام 2024 ، أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار أعضاء إدارته جهودًا دبلوماسية واسعة من أجل اتفاقية تطبيع بين اسرائيل والرياض، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز سيطلب من كل طرف التخلي عن موقفه القديم لأجل التقدم في المفاوضات.

كما أن على الطاولة احتمال أن تضطر إسرائيل إلى الموافقة على تخصيب نووي في المملكة العربية السعودية، كجزء من برنامج نووي مشروع للأغراض السلمية، وهو مطلب يأتي من الرياض وقد يواجه معارضة من كبار المسؤولين الأمنيين في اسرائيل، الذين قد يحذرون من أن هذا سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكانت المطالب الأولية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقابل الاتفاق، بحسب التقرير، ضمانات من واشنطن لحماية السعودية من هجوم عسكري، وشراكة سعودية أميركية لتخصيب اليورانيوم من أجل برنامج نووي مدني، وإزالة قيود على بيع الأسلحة الأمريكية للمملكة.

(Saudi Press Agency via AP) في هذه الصورة التي قدمتها وكالة الأنباء السعودية واس ، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يترأس القمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية.

والسعوديون بدورهم سيضطرون الى تقديم تنازلات كبيرة والتخلي عن موقفهم القديم الذي يقول ان السلام مع اسرائيل "لا يمكن ان يتحقق الا بعد قيام دولة فلسطينية"، وهو الموقف الذي اتخذته المملكة منذ الترويج لمبادرة السلام العربية في عام 2002. في الشهر الماضي فقط، وقبل لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال ولي العهد السعودي إن "القضية الفلسطينية كانت ولا تزال القضية الرئيسية للعرب والمسلمين. إنها أولوية السياسة الخارجية للمملكة".

تتفهم المملكة العربية السعودية أيضًا أنه مع تشكيل الحكومة الحالية في اسرائيل، فإن فرصة أن تتضمن الصفقة تقدمًا كبيرًا مع الفلسطينيين هي صفر. ومع ذلك، قالت مصادر مطلعة على التفاصيل لصحيفة نيويورك تايمز إن السعوديين والأمريكيين يصرون على أن مثل هذه الصفقة ستشمل بعض الإيماءات الملموسة للفلسطينيين، لكنها بعيدة كل البعد عن دولة مستقلة. ما هي تلك "الإيماءات الملموسة"؟ حقا غير واضح. وقدر مارتن إنديك، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ، أنه إذا لم تكن هناك تنازلات إسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية، فإن الاتفاق سيكون مؤقتًا فقط وستكون حالة من عدم الاستقرار".

في الأشهر الأخيرة، تم تكليف العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بهذه المسألة، بما في ذلك وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي كان سفير إسرائيل في واشنطن سابقًا، وتساحي هنغبي، رئيس مجلس الأمن القومي. زار الاثنان الولايات المتحدة عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية، وناقشا هذه المسألة مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

تخوض الولايات المتحدة حاليًا مفاوضات معقدة بين ثلاثة قادة، بايدن ونتنياهو وبن سلمان، لكل منهم مصلحته الخاصة في الصفقة - ولكن أيضًا تاريخ إشكالي مع بعضهم البعض.

سيعتبر اتفاق سلام مع السعودية إنجازًا مهمًا لنتنياهو، وهو أمر يحتاجه بشدة في الواقع السياسي الحالي وعلى خلفية أداء حكومته. من ناحية أخرى، فإن منح المملكة العربية السعودية القدرة على تخصيب اليورانيوم يتعارض تمامًا مع سياسة إسرائيل المعلنة بمنع أي دولة في الشرق الأوسط من امتلاك مثل هذه الأسلحة. إذا فكر نتنياهو في قبول الصفقة الأمريكية السعودية، وإذا تم التوقيع عليها أصلاً ، فقد يجد نفسه يواجه آراء قاسية من كبار المسؤولين في مؤسسة الأمن.

نتنياهو نفسه لا يخفي أمله في صفقة مع السعوديين. في الأسبوع الماضي فقط ، أشار في مقابلة مع "سكاي نيوز" إلى إمكانية توصل إسرائيل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية ، وبعث برسالة إلى الرياض: "يدنا ممدودة لكل الدول العربية وبالتأكيد إلى السعودية". وأشار رئيس الوزراء إلى أن "لدينا فرصا كبيرة لتعزيز السلام في منطقتنا ، والسلام بين بلدينا، ورفاهية شعوبنا. وأعتقد أن هذا سيغير التاريخ". وأشار إلى اتفاقيات إبراهيم ، وأوضح أنه "من الواضح أن الاتفاق مع السعودية سيكون نقلة نوعية إلى الأمام".