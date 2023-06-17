بايدن يتطلع للحديث مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت، إنه يأمل لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، وصف قرار روسيا بتزويد بيلاروسيا بالأسلحة النووية التكتيكية بأنه "غير مسؤول تمامًا" ، وادعى أن أوكرانيا يجب أن تفي بجميع الشروط المطلوبة للانضمام إلى الناتو ، مثل جميع البلدان الأخرى.

وقال بايدن: "ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها، هذا يعني أننا لن نسهل أمر انضمام البلد الذي يواجه هجومًا عسكريًا روسيًا".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا (روسيا البيضاء) «انعدام كامل للمسؤولية».

يُذكر أن الرئيس الروسي قال في وقت سابق من يوم الجمعة إن استخدام روسيا للأسلحة النووية ممكن نظرياً إذا كان هناك تهديد لوجود الاتحاد الروسي.

وأضاف الرئيس الروسي خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الجمعة أن أول أسلحة نووية تكتيكية يتم تخزينها في بيلاروسيا وصلت إلى هناك.