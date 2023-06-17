تقرير: وزير الأمن جالانت سيتحدث لأول مرة مع نظيره الأوكراني بناء على طلب البيت الأبيض

وفقا للتقريربناء على طلب من البيت الأبيض، من المتوقع أن يتحدث وزير الأمن يوآف جالانت عبر الهاتف في وقت مبكر من هذا الأسبوع مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي

وفقا لتقرير الصحافي باراك رافيد في موقع "والا!" الإسرائيلي وبناء على طلب من البيت الأبيض، من المتوقع أن يتحدث وزير الأمن يوآف جالانت عبر الهاتف مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في بداية الأسبوع وأن يناقش مسألة المساعدة الإسرائيلية لأوكرانيا. بحسب ما قال مسؤولون أمنيون لموقع والا.

منذ تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، لم تجر محادثة حتى الآن بين غالانت ونظيره الأوكراني. كان البنتاغون والبيت الأبيض يضغطان على إسرائيل في الأشهر الأخيرة لبذل المزيد لمساعدة أوكرانيا.

تتبع الحكومة الحالية نفس الخط الذي اتبعته الحكومة السابقة وتمتنع عن إمداد أوكرانيا بأنظمة أسلحة لتجنب التوترات مع روسيا التي قد تضر بحرية عمل القوات الجوية ضد الأهداف الإيرانية في سوريا.