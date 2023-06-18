بلينكين يصل إلى الصين في زيارة هي الأعلى مستوى للولايات المتحدة منذ عام 2018

وصل وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إلى بكين الأحد في زيارة هي الأعلى مستوى يقوم بها دبلوماسي أمريكي منذ ما يقرب من خمس سنوات، لخفض التوترات بين القطبين.

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بكين يوم الأحد في زيارة هي الأعلى مستوى يقوم بها دبلوماسي أمريكي منذ ما يقرب من خمس سنوات، بهدف تخفيف التوترات بين القطبين.

في حين لا يتوقع أحد أي اختراقات كبيرة، نظرًا للعديد من مجالات الاحتكاك، تظل الفكرة هي الشروع في ذوبان الجليد الدبلوماسي والحفاظ على الحوار "لإدارة العلاقات الصينية الأمريكية بمسؤولية"، وفقًا لوزارة الخارجية.

سيكون العام المقبل عام انتخابات في كل من الولايات المتحدة وتايوان، التي تعتبرها الصين إحدى مقاطعاتها التي يجب إعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر.

على هامش الرحلة، قال الرئيس الأمريكي جو بلينكين إنه يأمل في لقاء الرئيس شي جينبينغ مرة أخرى "في الأشهر المقبلة" "للحديث عن خلافاتنا المشروعة، ولكن أيضًا حول المجالات التي يمكننا أن نتعايش معها". عقد بايدن وشي اجتماعًا وديًا طويلًا ومثيراً للدهشة في نوفمبر 2022 ، خلال قمة مجموعة العشرين في بالي.

متحدثا في واشنطن قبل مغادرته، كان بلينكن متفائلا بحذر. وقال إن الرحلة التي تستغرق يومين يجب أن "تفتح خطوط اتصال مباشرة حتى يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا بمسؤولية، بما في ذلك معالجة بعض التحديات والمفاهيم الخاطئة وتجنب سوء التقدير".

SAUL LOEB / AFP الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الصين شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وأضاف أن "المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستمرة لضمان عدم تحولها إلى مواجهة أو صراع"، حيث "يتوقع العالم أن تتعاون الولايات المتحدة والصين".

ومن بين مجالات الخلاف الرئيسية التجارة وجزيرة تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي والتي لم تستبعد بكين الاستيلاء عليها بالقوة.

زيارة بلينكين هي الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ الرحلة التي قام بها سلفه، مايك بومبيو، في أكتوبر 2018، الذي ذهب بغية ضبط وتنظيم استراتيجية المواجهة مع بكين في السنوات الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب.