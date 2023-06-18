تقرير: الولايات المتحدة تبلغ إسرائيل عن تأجيل "قمة النقب" في المغرب بعد قرار بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة

كان من المفترض ان يتم عقد "القمة" في شهر تموز القادم ، والتي تم تأجيلها لأكثر من مرة لأسباب عديدة

بعثت الولايات المتحدة اليوم رسائل الى إسرائيل مفادها أن "قمة النقب" الذي من المتوقع أن تعقد بداية شهر تموز/يوليو في المغرب، سيتم تأجيلها على خلفية بناء 4,500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، جاء هذا بحسب ما نقلته "واينت".

وكان من المخطط عقد اجتماع قمة في المغرب لوزراء خارجية الولايات المتحدة، إسرائيل، مصر، دولة الامارات، البحرين والمغرب. وتأجلت القمة أكثر من مرة وكان من المتوقع عقدها الشهر القادم. وبحسب "واينت" أبلغ الأمريكيون إسرائيل إن المصادقة في مجلس التخطيط الأعلى على 4500 وحدة سكنية استيطانية سيؤدي الى تأجيل اجتماع القمة.

ونظم الاجتماع الأول للقمة من قبل وزير الخارجية الإسرائيلية في حينه يائير لابيد، وذلك في 27 آذار من العام الماضي في ’سديه بوكير’ وشارك بها وزراء خارجية الولايات المتحدة، مصر، دولة الامارات العربية، البحرين والمغرب. واعلن لابيد عن تحويل قمة النقب الى منتدى سنوي، معلنا عن دعوة السلطة الفلسطينية.

في حزيران/يونيو 2022 ، انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لقمة النقب في المنامة ، البحرين. خلال الاجتماع ، حاول الممثلون وضع قواعد لإدارة المنتدى ، كهيئة دائمة ومستمرة. حضر الاجتماع رؤساء تنفيذيون من البحرين والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمغرب وإسرائيل. وتم الاتفاق في الاجتماع على تعزيز المشاريع في مختلف المجالات ، بما في ذلك الأمن والتعليم والطاقة والسياحة.

وكان من المقرر عقد اجتماع القمة الثاني لـ"منتدى النقب" في المغرب، لكن المغاربة قاموا بتأجيل موعده أكثر من مرة، وتم تأجيل الموعد المحدد لشهر آذار/مارس من هذا العام بسبب التوترات الأمنية في المنطقة.

نُشر صباح اليوم جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط (SPC) ، والذي بموجبه ستقدم إسرائيل خطط بناء 4560 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات ، يأتي هذا على خلفية وصول مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق ، باربرا ليف ، لزيارة إلى إسرائيل.