تظاهر المثليون تحت أنظار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عند الخط الأخضر الفاصل بين جمهورية قبرص المعترف بها دولياً

أغلقت قوات الامن والشرطة في اسطنبول جميع الشوارع المؤدية إلى شارع الاستقلال وميدان تقسيم بالحواجز الحديديه وذلك للتصدي لمسيرة المثليين والمتحولين جنسيا .

ورغم كل هذه الإجراءات، احتشد نشطاء المثليين في الشوراع المجاورة باعداد قليلة بمنطقة شيشلي وشارع حربية وساروا رافعين اللافتات كتب عليها "لن نعود، نحن هنا" مع هتافات داعمة للمثلية "سنقضي على الخوف من العابرين جنسيا".

كما احتشد العشرات من قبارصة يونانيون وأتراك أمس السبت، من جانبي جزيرتهم المقسمة، في المنطقة العازلة التي تقسم العاصمة نيقوسيا، دعماً لحقوق مجتمع "الميم"، حيث تظاهروا ملوحين بأعلام قوس قزح وهاتفين "متحدون في الفخر أبعد من الانقسام".

وتظاهر المثليون تحت أنظار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عند الخط الأخضر الفاصل بين جمهورية قبرص المعترف بها دولياً و"جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة أحادياً ولا تعترف بها سوى أنقرة.

منذ 2017 توقفت محادثات برعاية الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة.. وقبرص عضو الاتحاد الأوروبي منذ 2004 مقسمة منذ غزو تركيا ثلثها الشمالي عام 1974 ردا على انقلاب نفذه قبارصة يونانيون قوميون أرادوا إلحاق الجزيرة باليونان.

وسنة 1998 ألغي في جمهورية قبرص تجريم المثلية الجنسية، لكن الزواج المدني بين أشخاص من الجنس نفسه لا يزال غير مصرح به.. وفي مايو/آيار صوت البرلمان على حظر "علاجات التحويل" الهادفة إلى تغيير الميول الجنسية أو الهوية الجندرية.

أما سنة 2014 تم في "جمهورية شمال قبرص التركية" ألغي تجريم المثلية الجنسية.

وفي السياق ذاته، قامت الشرطة النمساوية اليوم الأحد، بتوقيف 3 أشخاص بينهم فتى يبلغ 14 عاما بتهمة التخطيط لمهاجمة مسيرة للمثليين في فيينا شارك فيها مئات الآلاف، وفق ما أعلن مسؤولون نمساويون.

وأكد مدير جهاز المخابرات المحلي عمر حجاوي بريشنير أنه "تم توقيف الشبان الثلاثة البالغين 14 و17 و20 عاما قبل المسيرة ويشتبه بأنهم متعاطفون مع تنظيم "داعش".

وشارك حوالي 300 ألف شخص في المسيرة المؤيدة لحقوق المثليين في النمسا.