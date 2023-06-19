افتتاح الجناح الوطني الإسرائيلي في 'صالون باريس للطيران' بحضور وزير الأمن والمدير العام لوزارة الأمن

خلال أيام المعرض، ستعرض في المجمع الإسرائيلي عشرات الأنظمة التكنولوجية، من بين أكثر الأجهزة تطوراً من نوعها في العالم

افتتح وزير الأمن يوآف غالانت والمدير العام لوزارة الأمن اللواء (احتياط) أيال زامير الجناح الوطني الإسرائيلي في صالون باريس للطيران، بحضور شخصيات رفيعة إسرائيلية بمجال الصناعات الأمنية.

وقال وزير الأمن في حفل افتتاح الجناح: "قدرة الجيش الإسرائيلي على مواجهة تحدياته المتغيرة تعتمد أولاً وقبل كل شيء على جنود الجيش الإسرائيلي - فهم يعتمدون على قدرات صناعة دفاعية قوية وذات صلة ومبتكرة."

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وتابع "في الوقت الذي تقترب فيه إيران أكثر من أي وقت مضى من امتلاك السلاح النووي، فإنها تخوض حرب استنزاف ضدنا من خلال وكلائها على حدودنا، وبالتالي تحاول شراء الوقت لمواصلة مسيرة تسلحها النووي. في مواجهة الجهد الإيراني، تبذل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية جهودا خاصة ومركزة تهدف إلى منع إيران نووية بكل الوسائل المتاحة لنا".

خلال أيام المعرض، ستعرض في المجمع الإسرائيلي عشرات الأنظمة التكنولوجية، من بين أكثر الأجهزة تطوراً من نوعها في العالم. سيتم الكشف عن بعضها لأول مرة. ومن التطورات التي ستعرض في أجنحة الصناعات الدفاعية: أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ الجوية، والطائرات المسيرة، والطائرات بدون طيار، والأسلحة المتجولة وغيرها.

كما ستشارك في المعرض 17 من الصناعات الأمنية من بينها Elbit Systems و Rafael و IAI والشركة الحكومية Rocket Propulsion Company - Tomer و Bluebird و Aeronautics و Beit Shemesh Engines Ltd.

وسيعقد الوفد الإسرائيلي برئاسة وزير الأمن عشرات اللقاءات خلال المعرض مع وفود دولية ووزراء دفاع ومديرين تنفيذيين لوزارات الدفاع/الأمن من جميع أنحاء العالم، بهدف مواصلة تعزيز العلاقات والصادرات الأمنية، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2022 - 12.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 50٪ في غضون ثلاث سنوات.

يعد معرض الصالون الجوي في باريس أكبر معرض دفاع جوي في العالم، حيث يتم تقديم حلول تكنولوجية جديدة في مجال الطيران والفضاء. يحضر المعرض الدولي قادة وصناع القرار والمسؤولون التنفيذيون في صناعة الدفاع وأكثر من 2500 صناعة دفاعية من جميع أنحاء العالم.