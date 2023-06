افتتاح الجناح الوطني الإسرائيلي في 'صالون باريس للطيران' بحضور وزير الأمن والمدير العام لوزارة الأمن

افتتح وزير الأمن يوآف غالانت والمدير العام لوزارة الأمن اللواء (احتياط) أيال زامير الجناح الوطني الإسرائيلي في صالون باريس للطيران، بحضور شخصيات رفيعة إسرائيلية بمجال الصناعات الأمنية.

وقال وزير الأمن في حفل افتتاح الجناح: "قدرة الجيش الإسرائيلي على مواجهة تحدياته المتغيرة تعتمد أولاً وقبل كل شيء على جنود الجيش الإسرائيلي - فهم يعتمدون على قدرات صناعة دفاعية قوية وذات صلة ومبتكرة."