يستقر حطام تيتانيك على بعد حوالي 700 كيلو متر من جنوب سان جونز بالقرب من نيوفاوندلاند بينما تُدار عملية الإنقاذ من ولايتي بوسطن وماساتشوستس.

تجري عملية بحث وإنقاذ كبرى في أعماق المحيط الأطلسي، إثر فُقدان غواصة كانت تُقلّ سائحين لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك، وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الملياردير، هاميش هاردينغ، على متن الغواصة المفقودة منذ صباح أمس الأحد.

وقالت قوات خفر السواحل الأمريكية إن الاتصال انقطع بالغواصة المفقودة بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من بدء رحلتها إلى الأعماق، وتجري عملية البحث والإنقاذ بمشاركة وكالات حكومية، وقوات البحرية الأمريكية والكندية، وشركات تعمل في أعماق البحار.

ويُعتقد أن الغواصة المفقودة هي "تيتان" المملوكة لشركة "أوشن غيت"، وهي بحجم الشاحنة وتتسع لخمسة أشخاص، وعادة ما تكون مجهزة عند الغطس بأكسجين يكفي من على متنها لمدة أربعة أيام.

وقال أدميرال المؤخرة موغر، من خفر السواحل الأمريكي، إنه "نتوقع أن يكون لدينا ما يتراوح بين 70 و96 ساعة في الوقت الراهن". وأضاف أن "طائرتين وغواصة وحوامات تحمل معدات مسح بالموجات الصوتية (سونار) شاركت في البحث عن الغواصة"، لكنه أشار إلى أن "المنطقة التي يجري البحث فيها بعيدة مما يجعل العمليات صعبة"

وتبلغ تكلفة التذكرة 250 ألف دولار مقابل تلك الرحلة التي تمتد لثمانية أيام، شاملة الغوص إلى الموقع الذي استقر فيه حطام السفينة الأسطورية تيتانيك على عمق 3800 متر.

ويستقر حطام تيتانيك على بعد حوالي 700 كيلو متر من جنوب سان جونز بالقرب من نيوفاوندلاند بينما تُدار عملية الإنقاذ من ولايتي بوسطن وماساتشوستس.